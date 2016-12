Mit den Traditionshotels PillerseeTal das echte Tirol erleben

19.12.2016, 11:36 Uhr

Acht Hotels im PillerseeTal haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam erfolgreicher zu agieren. Die „Traditionshotels“ wollen dem Gast das echte, authentische Tirol präsentieren.

PILLERSEETAL (red.). Im Frühjahr haben acht heimische, familiengeführte Hotels von Waidring bis Fieberbrunn die Gruppe „Traditionshotels PillerseeTal“ aus der Taufe gehoben. Der wachsende Druck durch Reiseveranstalter und Konzern-Hotellerie war ebenso ausschlaggebend, wie der Wunsch dem Gast das echte, unverfälschte Tirol näher zu bringen. „Der Gast sucht nach dem Authentischen. Er möchte in seinem Urlaub quasi Tiroler auf Zeit werden und bei den Traditionshotels bieten wir genau das“, beschreibt TVB-Aufsichtsrat und Traditionshotels-Gründungsmitglied Alexander Nothegger.

Workshops "Tiroler Spezialitäten"

In zahlreichen Sitzungen und Workshops wurde von April weg ein spezielles Urlaubsprogramm entwickelt, bei dem jedes Hotel seine Stärken in den Vordergrund stellt. Vom Tag im Stall über den Tiroler Spezialitäten Contest bis hin zum Trainingsprogramm im größten Fitnessraum der Welt – nämlich der freien Natur, reicht das außergewöhnliche Angebot.Es wurden eine Onlineplattform und einen Social-Media-Kanal aufgebaut sowie Messeauftritte in der Schweiz und Wien organisiert. „Wir müssen unsere Kräfte vom Produkt bis hin zur Werbung bündeln, um in Zukunft erfolgreicher am Markt zu agieren. Ganz wichtig ist uns auch der regelmäßige Austausch untereinander“, merkt TVB-Vorstand und Traditionshotels-Mitglied Hans Eder an.