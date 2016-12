Rekorde im heimischen Tourismus

08.12.2016, 11:34 Uhr

Tirol und sieben regionale TVB-Regionen mit Nächtigungssteigerungen; Wilder Kaiser knackte Million.

TIROL/BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Im Tiroler Sommertourismus (Mai - Oktober) wurden 20,8 Millionen Übernachtungen gemeldet – um 1,1 Millionen oder 5,5 % mehr als im Vorjahrssommer (Höchstwert seit 1993, 22,1 Mio.). Bei den Gästeankünften gab es ein Plus von 5,4 % auf 5,7 Millionen. In erster Linie verantwortlich für dieses Plus an Ankünften und Nächtigungen sind die Gäste aus den Nahmärkten – allen voran jene aus Deutschland. Das größte Minus gab es bei Gästen aus China.Mit diesem Ergebnis weist der Tiroler Bergsommer das siebte Jahr in Folge ein Nächtigungswachstum aus. Damit nähern sich die Zahlen wieder dem bisherigen Höchststand der frühen 1990er-Jahre.

Bezirk im Plus

Nächtigungen/Regionen:

Das abgelaufene Tourismusjahr in Tirol brachte das beste Ergebnis im historischen Vergleich. Knapp 47,6 Millionen Übernachtungen im Zeitraum November 2015 bis Oktober 2016 bedeuten ein Wachstum um 4,2 %, 11,5 Millionen Gästen eine Zunahme um 5 %.Im Bezirk lagen alle Destinationen im Plus (s. u.). Nächtigungskaiser war – nomen est omen – die Region Wilder Kaiser mit knapp über einer Million Bettenbelegungen (+7,1 %). Auch auf Gemeindeebene überwog das positive Bild. Lediglich in St. Ulrich wurde ein Minus verzeichnet (13,8 %), in 19 Orten lagen die Zahlen im Plus. Am größten waren die Steigerungen (jew. zweistellig) in Brixen, Itter, St. Johann und Hochfilzen.lWilder Kaiser 1,000.810, +7,1 %Brixental 665.123, +6,5 %Kaiserwinkl 567.231, +71 %Kitzbühel 541.864, +4,8 %St. Johann 467.124, +6,3 %PillerseeTal 450.985, +1,2 %Hohe Salve 260.643, +4,8 %