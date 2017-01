Roman Tilg übernimmt Vertriebsleitung bei Outdoor Spezialist Lackner

02.01.2017, 12:12 Uhr

Tilgs großes Ziel ist, die Marke Lackner Schuhe weiter auszubauen und national sowie international zu etablieren. Roman Tilg hat umfangreiche Erfahrung bei namenhaften Intersport Händlern. Seine Führungstätigkeiten begannen mit der Shopleitung bei der Firma Intersport Winkler in Kufstein. Zuletzt war er für Intersport Bründl, vertreten in 7 Top Tourismusdestinationen in Österreich, tätig. Er führte bei Intersport Bründl die beiden Ahorn Standorte in Mayrhofen, und er agierte als Category Manger des Einkaufes für den gesamten Schuhbereich der Bründl Gruppe.