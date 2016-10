Tourismusbranche tritt sich im A-ROSA

GastroDialoge 2016 in Kitzbühel - nur mehr wenige Plätze freiDie 9. Auflage der GastroDialoge wird vom 20. - 22. November 2016 erstmals im 5-Sterne Resort A-rosa in Kitzbühel über die Bühne gehen. "Wir freuen uns, einen begehrten Tagungsort mit WOW-Effekt gefunden zu haben", sagt Veranstalter Herbert Starl. Dementsprechend groß ist die Nachfrage.....Das seit 8 Jahren erfolgreiche Veranstaltungsformat wird fortgeführt und - wie schon im Vorjahr - verschiebt sich der Schwerpunkt mehr in Richtung Kulinarik, Fachworkshops und zwangloses Networking mit Genuss.

Es gibt derzeit nur mehr 14 freie Plätze, für den Ausflug zu Grander nur mehr 4 freie Plätze !!