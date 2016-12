Alois Brandstetter-Lesung im Kraigherhaus in Feistritz

20.12.2016, 17:31 Uhr

Sprach- und Italienkenner Autor Alois Brandstetter war im Italien des 17. Jahrhunderts seinem Namensvetter Aluigi auf der Spur. Er las aus seinem letzten Roman „Aluigis Abbild“ 2015 (Residenzverlag) und launig aus anderen Texten, über „Bahnfahrglück“ oder bayrische Biergärten. Die Zuhörer, darunter gab Egyd Gstettner dem Autorenkollgen die Ehre, begeisterte Brandstetters leiser Humor, gut gesetzte Pointen und auch sanfte Seitenhiebe wie in seinem Beitrag für die aktuelle Anthologie Kärntner Autoren und Autorinnen „Klagenfurt – es reicht/Celovec – dost nam je“ (Dravaverlag).In „Aluigis Abbild“ wird in Mantua von der Mutter Aluigi Gonzagas, ihrem keuschen Sohn, der heilig gesprochen werden soll, ein Bild in Auftrag gegeben. Kein Geringerer als Rubens soll es malen. Doch der sinnenfreudige Maler lehnt ab und schlägt einen begabten Jüngeren vor, Van Dyck. Ein Buch für Italienischkenner und Liebhaber Brandstetters fein geschliffener Sprache.„Aluigis Abbild“. Alois Brandstetter. Roman. 2015 Residenzverlag„Klagenfurt – es reicht/Celovec – dost nam je“ (PEN-Club Kärnten/Die Brücke, Hg.) 2016 Drava VerlagBeide Bücher sind im Buchhandel erhältlich.