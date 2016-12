Auf Geschichte-Spuren - Wandertouren im Rosental

20.12.2016, 17:21 Uhr

Nach den erfolgreichen „Wörtherseewanderungen“ 2013, erwanderte Tatjana Gregoritsch im Buch „Rosentalwanderungen. 50 Touren für jede Jahreszeit“ das schönste Tal Kärntens. Mit zahlreichen Fachbeiträgen von Historikern und einem Geleitwort von Prof. Manfred Posch (t).Die bezaubernde Landschaft zwischen Wörthersee und Karawanken an der Grenze zu Slowenien lockt zu allen Jahreszeiten zu Kultur und Historischem. Die wissensreichen wie humorvollen Wegbeschreibungen machen Lust auf mehr. Sie entdecken felsige Karawanken-Höhen, wilde Wasserfälle, mythische Glücksfelsen, die Jagdwaffen-Erzeugung in Ferlach und die einladendsten Gasthöfe. Sie besuchen Wallfahrtsorte hoch über dem Tal oder laufen Ihre Strecke auf alten Schmugglerpfaden. Wer meint, das Gebiet gut zu kennen, wird das eine oder andere ihm noch völlig Unbekannte entdecken.„Im Rosental finden wir auf den Touren zahlreiche Denkmäler; wir sind wir von reicher Geschichte umgeben. Daher legte ich hier den Fokus auf historische Informationen von Experten, von den Römern, den Wallfahrtswegen aus dem Mittelalter, der Franzosenzeit bis zu Zeitgeschichtlichem der beiden Weltkriege und in die Gegenwart,“ betont Gregoritsch und hat sich schon aufgemacht, die nächste Region zu erkunden.