Christmas Painting: Weihnachten, einmal anders

VELDEN. Der Heilige Abend und die Silvesternacht sind besondere Stunden mit besonderen Stimmungen, die berühren und nach Ausdruck suchen. Vielleicht möchte man genau dann seine Kreativität feiern, still für sich oder mit Gleichgesinnten und willkommen geheißen an einem inspirierenden Ort.Wer sich bei all der überbordenden optischen Opulenz dieser Festzeit sein ganz eigenes Bild machen will, ist in beiden Nächten herzlich ins Offene Atelier Wörthersee eingeladen.

Am Heiligen Abend (24.12.) und in der Silvesternacht (31.12.) von 19-2 Uhr in der Gemeindegalerie Velden, Seecorso 2 werden Künstlerinnen der Projektteams um Gerda Madl Kren an der Staffelei arbeiten. Einfach eintreten - weitere Mal- und Zeichenplätze sind eingerichtet und können nach Platzkapazität spontan benutzt werden, Mal- und Zeichenmaterial liegt bereit.Nähere Informationen: offenesatelierwoerthersee@gmx.at