Der Nikolo mit Gefolge kommt zu K.N.U.T.

TAINACH. Einen besonderen Auftritt hat der Nikolo am, dembei K.N.U.T. Umkommt er in Begleitung seiner braven Perchten und einem Pony, das die Kutsche voller Päckchen für die Kinder zieht. Inmitten der Tiere verteilt der Nikolo dann die Geschenke und bringt die Kinderaugen zum Strahlen. Für Speisen und warme Getränke ist gesorgt. Päckchen mit Namen und Wunschtext für die Kinder müssen mindestens einen Tag vorher in der K.N.U.T. Hütte, Ruppgegend 4, 9121 Tainach abgegeben werden. Informationen unter: 0650/60 13 014