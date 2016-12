Der Waldteufel

20.12.2016, 18:46 Uhr

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit überkommt mich ein magisches Gefühl, eine Kindheitserinnerung wird wach.Es war Anfang der 60er Jahre. Wir waren fünf Kinder und lebten in Velden im neu gebauten Haus, welches noch im Rohbau stand. Das Geld war knapp und es reichte gerade für das Nötigste.Zu dieser Zeit zog jährlich ein bärtiger Mann, den ich damals als alt empfunden habe durch die Gegend und verkaufte Fichten und Tannenbäume. Alle nannten ihn Waldteufel und sein Aussehen flößte uns Kindern Respekt ein. Uns wurde erklärt, das er den Weihnachtsbaum bringt damit das Christkind nicht so viel tragen müsse und es den Baum nur noch zu schmücken brauchte.Bisher hatten ihm meine Eltern stets eine Fichte abgekauft und so bot er auch diesmal wieder eine zum Kauf an. Ich erschrak, als meine Mutter zu ihm sagte diesmal wäre das Geld so knapp das wir uns keinen Baum leisten könnten. Für meine Geschwister und mich war die Enttäuschung groß, schließlich war morgen schon Hl. Abend und wir befürchteten das es ohne Baum, vom Christkind wohl auch keine Geschenke geben würde. Unsere Mutter beruhigte uns und versprach das sie uns einen Baum „besorgen“ würde.Als es dunkel wurde wollte sie sich auf den Weg in den nahe gelegenen Wald machen um dort einen Baum zu holen. Zu dieser Zeit schliefen wir schon.Als sie die Haustüre öffnete glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen:Da stand eine riesige, wunderschöne und seidenweiche Tanne, der schönste Baum den wir jemals hatten als Geschenk vom Waldteufel vor der Tür.Christa Posch