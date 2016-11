AT

Velden am Wörthersee

, Köstenberger Straße , 9220 Velden am Wörthersee AT

Eishalle Velden , Köstenberger Straße , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Der STSV Casino Velden veranstaltet am Samstag, den 3. Dezember das Saisoneröffnungs-Turnier im Kärntnerstockschießen.



Die Veranstaltung findet in der Eishalle Velden mit dem Beginn um 8 Uhr statt.



Hierzu sind sämtliche Herren-, Damen-, Mixed-, Jugend- und Gasthausmannschaften aus der Umgebung sehr herzlich dazu eingeladen.



Das Nenngeld beträgt EUR 40,- und Meldungen sind an Harald Weyerer unter der Telefonnummer 0676/3399689 zu richten.