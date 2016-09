Ein märchenhaftes Lesefest erwartet Sie

VELDEN. Das LesArtBox-Team der Volksschule Lind ob Velden plant in Kooperation mit der Marktgemeinde Velden ein Märchenhaftes Lesefest am Mittwoch, den 5. Oktober von 9 bis 12 Uhr in Velden am Wörthersee.Autorinnen und Autoren werden gemeinsam mit Leseomas und Leseopas und auch unseren Schulkindern märchenhafte Texte in verschiedenen Sprachen lesen.Der LesArtBox-Express bringt uns von den Hotspots im Zentrum zur LesArtBox-Station in Selpritsch und wieder zurück.

Alle Nachbarschulen sind herzlich dazu eingeladen, mit ihren Schulkindern eine eigene Lesestation zu gestalten: Kurz-Programm freier Wahl zum Thema „Märchen“ Viermal ca. 10 Minuten Lesen, Singen, Tanzen etc. Standort im Veldener Ortszentrum nach Absprache.Infos: direktion@vs-lind.ksn.at, 04274 2272, www.LesArtBox.wordpress.com