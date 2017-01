Gerald Gradwohl Group live

VELDEN. Am Samstag, 21. Jänner, 20.30 Uhr ist die "Gerald Gradwohl Group" zu Gast im Bluesiana, Franzosenallee 9 und überrascht mit Sounds zwischen Jazz und Fusion, auf der Basis moderner Jazzharmonik und groovenden Funk mit Rockeinflüssen.Niemals entsteht Beliebigkeit in dieser breiten Palette von musikalischen Elementen und Stilistiken, denn die Musiker deuten die gewählten Kompositionen maximal individuell, drücken der Musik ihren qualitätvoll einfallsreichen Stempel auf und lassen so ein Projekt entstehen, das seine künstlerische Eigenständigkeit aus einem offensiven und zuhörenden Interagieren der Bandmitglieder bezieht. Die Stücke weisen vielfältige Kompositionshandschriften der Musiker auf: Die dynamischen Eigenkompositionen, ob notiert oder improvisiert, werden in den Themen und ausführlichen solistischen Beiträgen mit einer großen Portion Funk & Rock versehen – spannende Musik die nicht nur Hörer aus dem Jazz- und Fusion-Lager zum aktiven, mitfiebernden Zuhören verführt.

GERALD GRADWOHL (Gitarre)

JOJO LACKNER



THOMAS KUGI (Saxophon)

Harald Tanschek (Schlagzeug)

Nach dem großartigen Album „ABQ“ aus dem Jahr 2003, das international grosse Beachtung erhielt(mit Bob Berg, Gary Willis, Kirk Covington), und den diversen Soloalben die Gradwohl bis dato produzierte – u. a. “Tritone Barrier feat. Scott Henderson, Hubert Tubbs.. – präsentierte GG 2013/14 sein neues Album „Big Land” live.Geboren am 15.4.1967 in Wiener Neustadt,Studium der Jazzgitarre in Wien von 1986 bis 1989, Abschluss mit AuszeichnungAb diesem Zeitpunkt Tätigkeit als Musiker, Komponist und BandleaderWorkshops, Seminare und Fortbildungen bei Harry Pepl, Frank Gambale, Les Wise1. Lehrauftrag für Jazzgitarre am Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt2. Workshops für E-/Jazzgitarre in ganz Österreich3. Abteilungsleiter für Jazz und Popularmusik am Joseph Haydn KonservatoriumEisenstadt seit 2005• Anerkennungspreis für Musik des Landes Niederösterreich 2000• CD „Threeo live“ wird von der Musikzeitschrift „Concerto“ zum bestenJazzalbum 1998 gewählt• CD „Working Men“ belegt 2001 den 2. Platz beim „Concerto Reader’s Poll“ inder Sparte Jazz Künstler National• CD „Sally Beth Roe“ wird bestes Album Pop/Rock beim Concerto Poll 2009!Zusammenarbeit mit Tangerine Dream – Studio-Cds u. Live DVDs (siehe Diskografie), Bob Berg, Bob Mintzer, Rick Margitza, Gary Willis, Kirk Covington, Martin Fuss, BumiFian, Sandra Pires, Bill Ramsey, Andi Baum, Hansi Lang, Viktor Gernot, AndyBorg, Christina Zurbrügg, Hallucination Company, Hot Pants Road Club, Juci,Alexander Göbel, Starmania, Dancing Stars Orchester u.v.a.Cats & Camels “Face to face” 1991Threeo “Threeo”, feat. Rick Margitza 1993Threeo “Racing Time” 1995Threeo “live” feat. Bob Berg, 1998The Powergrade „Working Men“ 2001Gerald Gradwohl “ABQ”, feat. Bob Berg, Gary Willis, Kirk Covington 2003Gerald Gradwohl“Tritone Barrier“ feat. Scott Henderson, Hubert Tubbs 2007Gerald Gradwohl Trio „Sally Beth Roe“ 2009Gerald Gradwohl Group „ABQ Live & Raw“ 2011Gerald Gradwohl „Big Land“ 2013Studio Sessions(Auszug):Hallucination Company “Keine Angst vor nix”, 1993Tangerine Dream “Tyranny Of Beauty”, 1995Tangerine Dream “Goblin’s Club”, 1996Christina Zurbrügg “Äs chönnti alls ganz anders sii …”, 1998Peter Natterer Quartett “In the flow”, feat. Wolfgang Puschnig, 2002Starmania 2002-2008Tangerine Dream „ Rocking Mars“ 2005Peter Natterer Quartett „The Passing“ 2006Tangerine Dream – Live at Tempodrom Berlin(DVD) 2006Orange Odyssey(DVD) 2007Iris Camaa „ Intimate Exchange“ 2008Christine Hödl „Pure“ 2011Monika Ballwein & Band „Soul Circus“ 2013Harald Weinkum „Überthree“ 2013Geboren in Neunkirchen; während der Handelsschule Konzertfach Jazz E-Bass Studium am Josef Matthias Hauer Konservatorium in Wr. Neustadt bei MischaKrausz.The Syndicate, Violetta Parisini, Harry Sokal, Gansch´n Roses, Erik Rico, LeroyEmmanuel, Tony Momrelle, Tue Flow, Adam Pieronczyk, Joseph Malik, Lylit, AlegreCorea, Johannes Enders, Matthieu Michel, Martin Reiter Trio, Chanda Rule & TheOulipians, Gisele Jackson, Cafe Drechsler, Ilse Riedler´s „Strange Ahead, VictorDavis, Nu Random, Teddy Kumpel, Hot Pants Road Club, Gerald Gradwohl Trio, AnaPaula da Silva, Philipp Nykrin´s Common Sense;Violetta Parisini „Open Secrets“, The Flow „The Flow“, The Flow „Origination“, PhilippNykrin „Common Sense“, Ilse Riedler „Strange Ahead“, Romed Hopfgartner feat.Deploy „The Dowland Songbook“, Deploy „Shuffle“, Gerald Gradwohl Trio „SallyBeth Roe“, Gerald Gradwohl Trio „Tritone Barier“, Clubtoaster „Rolle Rollo“ Rmx,The Menheads „La Politique“, The Menheads „Nighttripping“;Auftriitte bei Jazzfestivals in: Kalisz, Zagreb, Cakovec, Krakujevak, BratislavaJazzdays, Wiesen, Wien, Outreach, Inntöne;geb. 1964 in Villach. Lebt seit 1984 in Wien und entwickelte sich hier nach seinemMusikstudium am Konservatorium der Stadt Wien zu einem der vielseitigsten undmeistbeschäftigten Saxophonisten Österreichs.Unterrichtet an der Wiener Musikuniversität und am JAM- MUSIC LAB.Neben seiner Teilnahme an in Österreich beheimateten Projekten, wie der AllegreCorrea Group, dem Erich Kleinschuster Sextett, Kent-Langthaler 7, dem DancingStars Orchester, dem Upper Austrian Jazz Orchester, Count Basic, Save The Robots,Ostinato, dem Outreach Orchestra, Dobrek-Brasil u.v.a., spielt(e) er mit unzähligeninternationalen Größen des Jazz, wie Idris Muhammed, Adam Holtzman, GeneJackson, Kenny Davis, Matthew Garrison, Andy McKhee, Marco Minnemann, KeithCarlock, Hohn Clark, Dave Taylor, Samuel Blaser,…Plattenaufnahmen u.a.für Andre Heller, Kurt Ostbahn, Etta Scollo, Slow Club, GeorgDanzer, Stella Jones, Georg Nussbaumer, Beat 4 Feet, Harald Juhnke, Bilgeri, u.v.a.Auftritte bei zahlreichen Jazzfestivals von Helsinki über Warschau bis Mexico-City,Djakarta.Er unterstützte mit seinem Spiel internationale Stars wie Chaka Khan, TheSurpremes, The Temptations, Gloria Gaynor, Omara Portuondo, Marianne Faithful,Nina Hagen u.a.Geb. In Graz. Nach seinen ersten Gehversuchen mit Schulbands und diversen Rockund Popbands hat er an der Jazz Universität Graz studiert und dort 1996abgeschlossen.Mit einem Berklee Fullscholarship Award in der Tasche, ist er 1997 nach Boston(USA) gezogen, wo er nach dem Studium als freischaffender Musiker bis 2003 tätigwar. Zur Zeit wohnhaft in Wien, arbeitet Tanschek mit Projekten und Künstlern ausAmerika, Europa, Süd und Lateinamerika wie Hal Crook, Chico Freeman, BobBrookmeyer, Lee Konitz, George Garcone, Howard Alden, Mark Murphy, SheilaJordan, Clark Terry, Lee Konitz, Steve Logan, Doug Johnson Trio, Grace Kelly, PhilWoods, Victor Mendosa, Joachim Mencel’s “El Greco”, Janosh Muniak, Bullhorns,Mario Vavti’s RTS, Hubert Tubbs, Andy Middleton, Gisele Jackson, Kris JeffersonGroove Coalition, Endrina Rosales Group, Jose Ritmo y Cacao, Martin LubenovOrkestar, Airbass, Richard Oesterreicher, Alegre Correa, Gina Schwarz’s “Jazzista”,Wolfgang Puschnig, Geri Schuller und vielen weiteren verschiedenen Projekten.Tickets: Vorverkauf EUR 23,-; Abendkasse EUR 28,-; für Kelag Plus Club-Mitglieder EUR 20,- und für Studenten EUR 15,-.Nähere Informationen erhalten Sie auf www.bluesisana.net oder unter 0699/81915128.