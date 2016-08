VELDEN. Am Freitag, 2. September um 20 Uhr im Casino Velden.Hubert Tubbs ist am besten bekannt durch seine Zeit als Sänger einer der größten Funk und Soulbands überhaupt, Tower of Power. Er nahm 2 Alben in den 70ern mit ihnen auf, “In the Slot” und “Live and in Living Colour”. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er nun schon in Wien und hat die besten Musiker um sich geschart, die er finden konnte, um der Musik und den Künstlern, die ihn am meisten beeinflusst haben, Hommage zu erweisen.

Von Larry Graham über Stevie Wonder und Curtis Mayfield zu The New Birth, alles vereint mit Hubert Tubbs and the New Groove Coalition. Diese Musik will getanzt werden!Besetzung:Hubert Tubbs (vocals)Kris Jefferson (bass)Engel Mayr (git)Martin Holter (keys)Harry Tanschek (drums)Support-Act: tbaEintritt: Vorverkauf EUR 18,-, Abendkasse EUR 22,-Karten erhältlich: Ö-Ticket, www.oeticket.com, info@artifinemanagement.comNähere Informationen erhalten Sie unter 04274/2064-20112 oder 20115