VELDEN. Die “1. Kärntner Kindermalschule Velden“ beginnt mit dem zweiten Semester am Donnerstag, dem 23. Feber im Kindergarten Velden in der Bäckerteichstraße 9. Es sind noch freie Plätze vorhanden! Nähere Informationen unter 0664/4449241 bzw. per Email an kaerntnerkindermalschule@gmx.at.