Komm zum Tag der offenen Tür

VELDEN. Der Tag der offenen Tür am Donnerstag, 9. Feber, 9 bis 12 Uhr im Birkenhof, Deberweg 25 bezeichnet genau die Möglichkeit, die es jeden Tag in der Einrichtung gibt: ein Miterleben all dessen, was tagein, tagaus von den KlientInnen geleistet wird.Man merkt, wie stolz die »Birkenhöflinge« sind, wenn sie zeigen dürfen, was sie können, was sie gelernt haben und in welcher Umgebung sie arbeiten und leben. Gerne sind sie der Mittelpunkt des Interesses der Gäste. Sie sind die Akteure. Das ist auch ein Teil der Anlehre.

Unter den Besuchern sind immer viele interessierte junge Menschen, vielfach begleitet von Eltern, Lehrern oder Begleiter­Innen anderer Einrich­tungen. Auch »Ehemalige« sind darunter, was die Ver­bundenheit mit der Einrichtung, auch nach Jahren in erfolgreicher Selbstständigkeit, zeigt.Im Halbstundentakt sind die Führungen durch die Anlehre- und Wohnbereiche organisiert, die etwa eine Stunde dauern. Besonderes Interesse finden immer auch der Gartenbereich und die Landwirtschaft mit ihren Tieren, welche die Gäste schon am Rande des Parkplatzes begrüßen.Schließlich lassen sich die Gäste gerne im einrichtungseigenen »Café« vom Hauswirtschafts- und Servicepersonal bewirten. Dabei ist zusätzlich Zeit, sich über das Gesehene mit den MitarbeiterInnen zu unterhalten und weitere Informationen bei der Ausbildungs- bzw. Wohnbereichsleiterin einzuholen.Infos: 04274/51790, www.heimstaette-birkenhof.at.