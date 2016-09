Kristi Lane Sinclair & Laura Ortman live

VELDEN. Am Samstag, 8. Oktober, 20.30 Uhr zu Gast im Bluesiana, Franzosenallee 9.Die "Red Ride Tour" ist eine Vereinigung von „Native American/Aboriginal musicians „ deren Ziel es ist, die unterschiedlichen Talente über den Erdball bekannt zu machen.Dies will auch das Bluesiana fördern und stellt Ihnen gleich zwei junge Talente an einem Abend vor.Die leidenschaftliche und temperamentvolle „Haida Cree“ Sängerin und Liedermacherin ist symbolische Vertreterin einer neuen Welle von „Canadian Indigenous Artists“, welche die bisherigen Vorstellungen von den indogenen Künstlern komplett aufschütteln. Geboren und aufgewachsen in „British Columbia’s Backwaters“ fühlt sich Kristi mehr zu „DIY/indie aesthetic“ hingezogen als zur traditionellen oder Mainstream Musik.

Ihre musikalischen Wurzeln kreiren einen geheimnisvollen Rausch von Grunge, Folk und Klassik.Ihre rauchige Folk-Musik ist orchestral und unterlegt mit rauem aber warmen Gitarrenklang.Ihr neues Album „Dark Matter“ ist eben erschienen und wurde von Derek Miller produziert.(White Mountain Apache)ist eine in Brooklyn lebende Komponistin, Musikerin und visuelle Künstlerin. Sie arbeitet laufend mit Künstlern , Filmemacher, Tänzern und Musikern von New York, New Mexico, Italien und Canada. Sie hat aufgezeichnet, ist aufgetreten und tourte mit New York Band Stars wie „Fleas and The Dust Dive“. Sie wurde als „Resident Artist“ vom Rauschenberg Residency in Captiva, Florida, dem „Museum of Contemporary Native Arts“ in Santa Fe, New Mexico und vom „Issue Project Room“ in Brooklyn, New York ausgezeichnet. 2008 gründete sie „The Coast Orchestra“ ein „All-Native American Orchestral Ensemble“ mit dem Sie live zum original Film von Edward Curtis „In the Land of the Head Hunters“ zu ausverkauften Vorführungen an der „National Gallery of Art“ in Washington, D.C., und dem „ American Museum of Natural History“ in New York spielte. Ortman bringt 2016 ihre drittes Album „My Soul Remainer „ heraus, aufgenommen und Co-produziert von Martin Bisi.Tickets: Vorverkauf EUR 23,-; Abendkasse EUR 28,-; KelagPlus Club EUR 18,- und für Studenten EUR 15,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128