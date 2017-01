Maramuscha und Miramascha

AT

Velden am Wörthersee

, Seecorso 2 , 9220 Velden am Wörthersee AT

Gemeindegalerie , Seecorso 2 , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Die Vernissage der Druckgrafikausstellung findet am Freitag, 10. Februar um 19 Uhr in der Gemeindegalerie, Seecorso 2 statt.



Gezeigt wird die Vielfalt künstlerischer Handschriften im Hochdruck und in ihren unterschiedlichen Konstellationen. Dabei präsentieren die Mitglieder des Kunstverein Velden unter anderem den Zusammenhang von Druck, Grafik und Collage auf den unterschiedlichsten Trägern. Dadurch ergeben sich die vielfältigsten, interessantesten Ergebnisse.



Ausstellungsdauer bis einschließlich 1. März, Fr.-So. 15-18 Uhr



Nähere Informationen auf www.kunstverein-velden.at.