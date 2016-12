Mit dem Casino in die Silvesternacht

VELDEN. Das Casino Velden lädt am Samstag, 31. Dezember zur Silvester Gala mit besonderen und unvergesslichen Glücksmomenten.Von der Cashbox bis zu Tanz und Gaumenfreuden erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Silvester-Abend. Egal, ob man im alten Jahr noch einmal sein Glück an den Spieltischen versuchen möchte oder sich einfach von einem Galadinner verwöhnen lassen will. Die Silvesternacht wird in jedem Fall zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Für EUR 35,- erhalten Sie Begrüßungsjetons oder die Spielcard im Wert von EUR 30,- sowie ein Teilnahmeticket für die Cashbox und einen Glücksbringer.Wer sich zu Silvester so richtig verwöhnen lassen möchte, sollte zum Silvesterpackage greifen. Um 19 Uhr lädt Küchenchef Marcel J. Vanic mit seinem Team zu einem 8-gängigen Silvester-Galadinner, das man wahlweise im Casino Restaurant "Die Yacht" oder im Casineum am See genießen kann. Das Silvesterpackage ist um 149 Euro pro Person erhältlich und beinhaltet außerdem EUR 30,- Begrüßungsjetons, einen Aperitif und zahlreiche weitere Überraschungen.Ab 20.30 Uhr können Sie attraktive Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 10.000,- aus der Cashbox gewinnen. Unter allen anwesenden Gästen wird stündlich ein Gewinner ermittelt, der in der Cashbox sein Glück versuchen kann.Musikalisch geht´s ab 22.30 Uhr richtig rund: Denn dann sorgt die internationale Partyband „Loverboyz“ im Casineum für ausgelassene Stimmung. Let’s Dance heißt es dann bis in die frühen Morgenstunden. Und kurz nach Mitternacht können die Gäste ein spektakuläres Silvester-Feuerwerk mit musikalischer Umrahmung in der Veldener Bucht bewundern.Informationen und Tischreservierungen für das Galadinner sind unter der Telefonnummer 0664/2064 515 erhältlich.