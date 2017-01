Paul Warren gibt Valentinskonzert

VELDEN. Am Dienstag, 14. Februar, 20.30 Uhr im Bluesiana, Franzosenallee 9.Paul hat mit den „Who is who“ im Music-Biz zusammengearbeitet und gilt als einer der gefragtesten Studio Gitarristen. Gleichwohl hat er auf weltweiten Tourneen große live Erfahrungen gesammelt.Paul wurde in Garden City, Michigan, US geboren. Mit zwölf begann er Gitarre zu spielen und wurde im Alter von 17 Jahren von Motown Records entdeckt. Die erste seiner Studioaufnahmen wurde bereits ein Welterfolg: für die Temptations „May Papa was a Rolling Stone“.

Danach hat er für unzählige große Namen jahrelang für Motown aufgenommen. Als Motown nach Kalifornien umzug, bezahlte man ihm ebenfalls den Umzug um mit ihm weiter arbeiten zu können.Danach wurde Paul Warren „Member“ von Rare earth und Co-writer der Songs auf „Back to Earth“. Zwischen 1981 und 1987 arbeitete er für solche Größen wie The Venture, Prism und Tina Turner.Danach arbeitete er für Richard Marx und war sein Musical Director für sieben Jahre. Der große Engländer Joe Cocker heuerte ihn als Leadgitarristen für 18 Monate seiner „Have a little Faith Tour“ an. 11 Jahre war er für Eros Ramazotti tätig und „last but not least“ jahrelanger Leadgitarrist bei Rod Stewart.Paul ist ein Musiker der Musiker. Er wird Sie mit seinem Können an der Gitarre und seinem Gesang begeistern. Es folgt ein Hit nach dem anderen!Tickets: im Vorverkauf EUR 28,- und an der Abendkasse EUR 33,-, für KelagPlus Club-Mitglieder: EUR 25,- und für Studenten EUR 20,-.Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128.