Star des orientalischen Tanzes gibt Kurs

VELDEN. Der Kulturverein AustriaBrasil bringt gemeinsam mit Premium Sports Neuhauser Lulu Sabongi, eine der bedeutendsten Bauchtänzerinnen der Welt nach Velden.Die Brasilianerin wird am Samstag, 14. Jänner, 13.30-17.30 Uhr und Sonntag, 15. Jänner, 14.30-18.30 Uhr in zwei Workshops bei Premium Sports Neuhauser, Seecorso 4, Gemonplatz die beliebtesten Bewegungen des orientalischen Bauchtanzes vermitteln.

Die an diesem Wochenende erlernten Techniken verbessern darüber hinaus die Wahrnehmung des eigenen Körpers, das Rhythmusverständnis und helfen beim Erlernen anderer Tanzstile wie Kizomba und Zouk. Frauen, die gerne Lady Styling lernen möchten, werden sich bei den Kursen besonders wohlfühlen. Die Workshops sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.Lulu Sabongi ist eine der erfolgreichsten Tänzerinnen Brasiliens und genießt nicht nur in ihrer Heimat sondern auch in den USA, Ägypten, Spanien, Norwegen und Island einen hervorragenden Ruf als exzellente Lehrerin und Tänzerin. Sie ist für ihre präzise Technik bekannt und für ihre Begabung, die Bewegungen der großen ägyptischen Stars genauestens zu analysieren und umzusetzen.Ihre Tanzschule Shangrila in Sao Paulo ist mit mehr als 25 Tanzlehrern die Referenz in ganz Südamerika.Für weitere Infos und Reservierungen steht Veronica Schell unter: 0676/844425253 gerne zur Verfügung.