Top Events für junge Leute und Junggebliebene zum Wochenende - KW 49

schließen X

Konzert zugunsten der JUNOWann? 09.12.2016 19:00 UhrWo? Stereo Club, Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt am WörtherseeOssi Huber & Band - "Wieder do"Wann? 09.12.2016 20:00 UhrWo? Volxhaus, Südbahngürtel 24, 9020 Klagenfurt am WörtherseeSwinging Christmas mit "Birdland"Wann? 09.12.2016 20:00 UhrWo? Schloss Ferlach, Sponheimer Platz, 9170 FerlachWeihnachtsbastel-Werkstatt in KlagenfurtNächster Termin: 10.12.2016 11:00 Uhr bis 10.12.2016 17:00 UhrWo? Kärntner Heimatwerk, Herrengasse 8, 9020 Klagenfurt am WörtherseeLeerstehendes Lokal wird zur TanzbühneWann? 10.12.2016 14:00 UhrWo? Fleischmarkt, Fleischmarkt, 9020 Klagenfurt am WörtherseeDas TIKO lädt zur Tierweihnacht einWann? 10.12.2016 16:00 UhrWo? Buschenschenke Schifferl, Tessendorfer Str. 140, 9020 Klagenfurt am WörtherseeICEPARTY Klagenfurt Saison 2016/2017Nächster Termin: 10.12.2016 18:00 Uhr bis 10.12.2016 20:00 UhrWo? Kärntner Eissportzentrum , Sankt Ruprechter Straße, 9020 Klagenfurt am WörtherseeBenefiz-Adventsingen der Landjugend MoosburgWann? 10.12.2016 19:00 UhrWo? Tigring, Tigringer Str., 9062 MoosburgWeihanchtsgastspiel des kleinsten Zirkus der WeltWann? 11.12.2016 11:00 UhrWo? Diözesanhaus, Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt am WörtherseeEin Musical für den guten ZweckWann? 11.12.2016 16:00 UhrWo? Messearena, Valentin-Leitgeb-Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee