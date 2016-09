"Vom Bleistift zur Farbe" mit Alfred Scheikl

, Elisabethpromenade 2 , 9220 Velden am Wörthersee AT

Kunstvereinshaus , Elisabethpromenade 2 , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Am Donnerstag, 6. Oktober, 19-22 Uhr startet ein Zeichenkurs zum Einstieg in die Welt des Zeichnens bzw. zur Auffrischung mit Alfred Scheikl im Kunstvereinshaus "Villa Rehblick", Elisabethpromenade 2, Süduferstraße.



Es können einzele Kurse besucht werden. Auf jeden Kursteilnehmer wird persönlich einegegangen.



Kursbeitrag je Abend: EUR 19,- und für Mitglieder EUR 12,-



Mitzubringen: Zeichenblötter (mind. A3) und weichen Bleistift (mind. B2).



Nähere Informationen & Anmeldung: 0699/11030543 oder per Mail an scheikl@drei.at.