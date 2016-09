Ein kraftvoller Tag der Energetik in Pörtschach

30.09.2016, 12:17 Uhr

Hochkarätige Vorträge

Das Programm wartete mit hochkarätigen Referenten auf. Nach der Eröffnung mit WKK-Präsident Jürgen Mandl, Vizepräsident Alfred Trey und Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz sprach der bekannte Quantenphysiker Michael König über qantenphysikalische Anwendungen für die Humanenergetik.

Sieger des Gewinnspiels

Im Anschluss überreichte WOCHE-Prokurist Markus Galli dem Sieger des Foto-Gewinnspiels "Mein persönlicher Kraftplatz" seinen Preis: zwei Übernachtungen in "Renates Einkehr" in Ferndorf. Diesen Preis erhielt Georg Kogler aus St. Veit.Eine Live-Schaltung gab es dann von Fachverbandsobmann Michael Stingeder und dem Mit-Verfasser des neuen Energetiker Berufsbildes, Gerald Kohl. Als Höhepunkt des Tages referierte abschließend die Bestseller-Autorin und gebürtige Klagenfurterin Penny McLean zum Thema "Lass los, was Dich festhält: Von der Kunst du selbst zu sein".