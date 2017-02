Ausstellung "True Colors" von Manuela Jürgens

Vernissage am 04.03.2017 ab 18 Uhrin der Gemeindegalerie Velden - Seecorso 2 -mit musikalischer Begleitung von Paloma & Ali SegerAusstellungsdauer bis 22.03.2017 (Öffnungszeiten immer Fr-So 15-18 Uhr)Manuela Jürgens, geb. 1972 in der Wagnerstadt Bayreuth, lebt seit 2014 am Wörthersee und ist Mitglied im Kunstverein Velden.1994-1998 konnte sie ihr Hobby durch zwei Studienlehrgänge in Grafikdesign und Malerei vertiefen.Die Kunst ist ihr Ruhepol und ihre Leidenschaft. Die Künstlerin läßt sich von den Themen des Alltags inspirieren. Meinungen, Emotionen und Stimmungen werden in Acryl nicht nur auf Leinwand gebracht. Die Ausstellung wird verschiedenste Werke zu unterschiedlichsten Themen zeigen.

„Es ist mir eine wahre Freude, die Welt in Farben darzustellen, zum Nachdenken anregen zu können oder jemanden einfach glücklich zu machen.”Manuela Jürgens freut sich auf einen stimmungsvollen Eröffnungsabend mit interessanten Gästen und über Ihren Besuch in der Gemeindegalerie Velden.Mehr Informationen unter www.kunstverein-velden.atoder www.arte-di-manuela.at