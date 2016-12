Benefiz-Adventsingen der Landjugend Moosburg

AT

Die Landjugend-Mitglieder sammeln für Freund Daniel J. aus Nötsch.

MOOSBURG. Am Samstag, 10. Dezember, lädt die Landjugend Moosburg um 19 Uhr zum Benefiz-Adventsingen nach Tigring (Pfarrplatz). Mit dabei sind Chöre aus der Umgebung, es gibt auch einen Glühmost-Ausschank.

Die Landjugend will so ihrem Freund und Jungbauer Daniel J. aus Nötsch helfen. Im heurigen Frühjahr ereignete sich ein Brand auf seinem Hof, den der 19-Jährige zuerst selbst löschen wollte. Er versuchte, seine Tiere zu befreien, zog sich dabei aber schwere Verbrennungen zu. Einige Monate lang lag er im künstlichen Koma, nun ist er auf dem Weg der Besserung.

Doch ihm blieb nichts, weshalb ihm seine Freunde finanziell helfen wollen: Zwei Traktoren, ein Anhänger, fünf Ziegen und das gesamte Stallgebäude konnten nicht gerettet werden.