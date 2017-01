Brände in Pörtschach und Techelsberg

20.01.2017, 07:37 Uhr

In Pörtschach ereignete sich ein Brand in einer Bäckerei, in Techelsberg in der Küche eines Wohnhauses. Beide Vorfälle passierten innerhalb weniger Stunden. FF Töschling war bei beiden vor Ort.

PÖRTSCHACH, TECHELSBERG. Heute, kurz vor ein Uhr in der Nacht: In einer Bäckerei in Pörtschach kam es in einer Etagenbackofenanlage zu einem Brand - vermutlich durch einen technischen Defekt. Top: Die Mitarbeiter konnten das Feuer mit Feuerlöschern und Wasser unter Kontrolle bringen bevor die Feuerwehren Pörtschach, Pritschitz, Krumpendorf und Töschling eintrafen. Ein Mann erlitt allerdings eine Rauchgasvergiftung, er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Schwelbrand in Küche

Zuvor - gegen 23 Uhr - brannte es in einem Einfamilienhaus in Tibitsch. In der Küche entstand vermutlich durch einen Hitzestau in der Holztramzwischenwand hinter einem Zusatzherd ein Schwelbrand. Der 68-jährige Hauseigentümer bemerkte diesen und verständigte die Feuerwehr, eigene Löschversuche waren nicht von Erfolg gekrönt. Männer der Wehren Techelsberg und - erneut - Töschling konnten einen Feuerausbruch verhindern. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.