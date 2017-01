Brand in Pizzeria Topolino: Ex-Koch verdächtigt

20.01.2017, 19:54 Uhr

Tatverdächtiger für Silvester-Brand in Ferlacher Pizzeria Topolino in Justizanstalt eingeliefert.



Ex-Koch tatverdächtig

In Linienbus festgenommen

FERLACH. Zum zweiten Mal in nur einem Jahr brach in der Pizzeria Topolino in Ferlach zu Silvester ein Brand aus. Das Gebäude wurde erneut - wie beim Brand im März 2016 - schwer beschädigt. Es verendeten zu Silvester sogar zwei Katzen aufgrund der starken Rauchentwicklung. Personen wurden aber keine verletzt, da die Pizzeria geschlossen hatte. Der Sachschaden: ca. 200.000 Euro.Das Einbringen einer offenen Flamme soll laut Brandermittlern die Ursache für das Feuer zu Silvester gewesen sein. Umfangreiche Erhebungen ergaben nun: Beim Tatverdächtigen handelt es sich um den ehemaligen Koch in der Pizzeria, einen 54-jährigen Italiener. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erließ einen EU-Haftbefehl.Heute, Freitag, konnte der Mann von Beamten des Landeskriminalamtes in einem Linienbus in Weizelsdorf festgenommen werden. Er befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt und machte bisher noch keine Angaben zum Sachverhalt.