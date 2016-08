Einbruchsdiebstahl auf Baustelle in Ebenthal

29.08.2016, 21:30 Uhr

Elektro-Werkzeuge, Motorsägen und Werkzeugkisten wurden gestohlen.

EBENTHAL. Erst heute wurde es bekannt, passiert ist es schon in der Nacht von 25. auf 26. August: Unbekannte sind auf einer Baustelle in Ebenthal in zwei Container einer Klagenfurter Baufirma eingebrochen. Sie schnitten die Vorhängeschlösser auf. Gestohlen wurden mehrere hochwertige Elektro-Werkzeuge, Motorsägen und zwei Werkzeugkisten. Der Gesamtschaden ist hoch: mehr als 10.000 Euro.