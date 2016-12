Ferlach wird verzaubert

AT

Nochmal findet der schöne Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum statt.

FERLACH. Zum zweiten Mal gibt es den Ferlacher Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Adventzauber in Ferlach" im Stadtzentrum - am Freitag, 16. Dezember, ab 17 Uhr. Schon um 14 Uhr beginnt der Bauernmarkt.

Im Christkindl-Postamt nehmen Engerln die Post ans Christkind persönlich entgegen. Weihnachtliche Klänge kommen diesmal vom Chor des zweisprachigen Kindergartens "Jaz in Ti" und der Volksschule 3 sowie vom Kammerchor SPD Borovlje. Eva Maria Rebernig liest Märchen zur Adventzeit.