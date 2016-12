Ferlacher Asylwerber dürfen nun in der Gemeinde helfen

15.12.2016, 16:30 Uhr

Für vier Euro die Stunde dürfen Asylwerber aus Ferlach nun den Bauhof-Mitarbeitern zur Hand gehen. Das beschloss der Gemeinderat.

FERLACH. In der letzten Ferlacher Gemeinderatssitzung am Dienstag stand unter anderem der Punkt "Heranziehung von Asylwerbern zu Hilfstätigkeiten" auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich für eine Beschäftigung der in der Gemeinde untergebrachten Asylwerber.Stadtrat Ervin Hukarevic, Referent für Inklusion, erklärt: "Etwas über 80 Asylwerber, davon elf Familien, sind in Ferlach untergebracht. Vereinbart wurde, dass jene über 18 Jahre für Hilfstätigkeiten in der Gemeinde, wo sie auch wirklich gebraucht werden, herangezogen werden können. Ich habe mit jedem einzelnen Asylwerber gesprochen, sie wollen arbeiten."

Schneeräumung & Co.

Neuer Bus wird gekauft

Möglich ist das für jene, die nicht in der Mindestsicherung sind - und zwar für vier Euro pro Stunde und maximal 110 Euro im Monat. Welche Arbeiten infrage kommen, weiß Hukarevic: "Hilfe im Bauhof wie Schneeräumung, Landschaftspflege oder Hilfsarbeiten im Altstoffsammelzentrum."Ein weiterer Punkt war der Ankauf eines neuen Generationenbusses und die Vergabemodalitäten. Der "alte" Generationenbus wurde nämlich kaputt. Nachdem dieser sehr gut ausgelastet war, wurde beschlossen, einen neuen anzukaufen. Vorwiegend wird der Bus von Vereinen für die Jugend genutzt. "Daher soll der Bus für Jugend-Aktivitäten auch günstiger zu haben sein", so Hukarevic.