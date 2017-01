Ferlacher Faifalan trumpfen auf!

Die Faschingsgilde Ferlach lädt zu sechs Terminen ins Rathaus.

FERLACH. Restlos ausverkauft ist die Faschingsgilde Ferlach bei ihren sechs Sitzungen in der heurigen Saison. Zum ersten Mal ertönt ein kräftiges "Bumm Bumm" am, umim Rathaus Ferlach. Gildenkanzler Edwin Kanzian verrät: "Wir setzen heuer wieder auf Altbewährtes und haben auch wieder neue Überraschungsnummern. Die 14 Nummern sind gespickt mit Pointen, die uns die Ferlacher - und da nicht nur die Politiker - im letzten Jahr in noch nie da gewesener Manier freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Wir vergessen nichts."

Tolle Nummern

Soviel sei verraten: In einer neuen Nummer hat die bekannte Ferlacherin Agnes "Neza" Koller einen wesentlichen Part. Auch der Bodentaler Bergbauer Robert Lausegger hat "scharfe Geschoße" geladen. Die "Finf Ferlacher Faifalan" haben Zuwachs bekommen und geben heuer zwei Live-Nummern zum Besten. Seppi Zenkl wird in der Nummer "Hommage an Peter" den unvergesslichen Peter Alexander zum Leben erwecken. Die Tanzeinlagen der Showdance-Gruppe unter der Leitung von Caroline Leitner runden das Programm ab.