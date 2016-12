Gleichenfeier beim Feuerwehrhaus Maria Rain

08.12.2016, 08:30 Uhr

Der Rohbau steht. In Rekordzeit wird derzeit das FF-Haus in Maria Rain errichtet.

MARIA RAIN. Der Neubau des Rüsthauses in Maria Rain schreitet zügig voran. Die Einweihung ist schon für Mitte Juni 2017 geplant. Kürzlich feierte man auf Einladung von "meine Heimat" als Projektentwickler und Generalunternehmer ganz traditionell die Gleichenfeier. Dank erging an die Gemeinde, vertreten durch Bgm. Franz Ragger, die Vize-Bgm. Robert Muschet und Hubert Steinbuch, GV Anton Sgaga sowie Amtsleiter Thomas Schurian, für die unkomplizierte Zusammenarbeit.Karl Woschitz, "meine Heimat"-Vorstandsvorsitzender-Stv., und GF Harald Repar bedankten sich auch bei den anwesenden Arbeitern und Verantwortlichen der Bauunternehmen für ihren Einsatz.

Richtspruch vom Jüngsten

Ragger sieht schon Zukunftspläne für eine weitere Zusammenarbeit mit "meine Heimat". Er strich in seiner Rede auch die Rekordzeit hervor, in der die Baufirma den Rohbau errichtet hat.Ganz traditionell trug nach den Ansprachen der jüngste Arbeiter am Bau den Richtspruch vor. Bei Gulaschsuppe und Getränken erkundete man dann den Baufortschritt.