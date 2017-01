Grafenstein: Erhebliche Schäden durch gefrorenes Wasser

23.01.2017, 22:51 Uhr

Unbekannte drehten in unbewohntem Haus Wasser auf. Es fror, großer Schaden entstand.

GRAFENSTEIN. Großes Malheur: Noch unbekannte Täter drehten zwischen 7. und 20. Jänner in einem unbewohnten, unbeheizten und zum Verkauf stehenden Haus in Grafenstein den Hauptwasserhahn auf. Weiters machten sie den Wasserhahn der Badewanne im Sanitärraum im Obergeschoß des Einfamilienhauses an. Das Haus gehört einem 54-jährigen Angestellten aus Grafenstein.Das Wasser lief natürlich aus, es bedeckte Böden und Wände. Aufgrund der Kälte fror das Wasser, erhebliche Schäden entstanden - insgesamt mehrere tausend Euro.