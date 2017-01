Mama muss schon sehr viel aushalten

08.01.2017, 19:56 Uhr

Mama macht's!

Also manchmal frage ich mich wirklich, was ich denn eigentlich verbrochen habe. Kaum überkommt meine Burschen schlechte Laune, lassen sie es vollkommen ungeniert an mir aus. Eine harmlose Frage meinerseits und schon werde ich angeraunzt. Schlecht geschlafen, ich werde mit Ignoranz bestraft. Müde von der Schule, ich geh besser gar nicht in ihre Nähe. Aber egal wie unmöglich sich die Zwei auch benehmen, für uns Eltern sind und bleiben sie unsere Helden! Und das wissen diese Racker natürlich ganz genau!