Man lege sich nicht mit der Mama an

08.01.2017, 20:09 Uhr

Mama macht's!

Mein Großer beschäftigt sich momentan ausschließlich mit seinem Handy. Hausaufgaben machen - Fehlanzeige! Also musste ich es ihm schweren Herzens für ein paar Tage abnehmen. Doch kaum verließ ich das Haus, nahm der junge Mann sein Handy, ohne meine Erlaubnis wohlgemerkt, wieder an sich. Ich reagierte doch ein wenig verstimmt auf dieses Verhalten und deshalb liegt sein Handy nun direkt vor seiner Nase, allerdings ohne Akku - denn der befindet sich wohl für längere Zeit in meiner Obhut. Schachmatt!