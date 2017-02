Maramuscha und Miramascha 46.6107 N 14.0326 O - eine gelungene Vernissage

10.02.2017, 21:48 Uhr

Die KünstlerSigfried Zelloth, Alfred Scheikl, Claudia Prüggler, Doris Prüggler, Roswitha Ruprecht, Margit Steinwender, Nicole Hörold, Eva Herzog und Johnny Traar boten dem Auge eine ansprechende Mischung verschiedenster Druckgrafiken.Die Gäste durften nach einer kurzen musikalischen Darbietung mit Gitarre und Mundharmonika der Eröffnungsrede von Claudia Prüggler lauschen.Sie bedankte sich unter anderem auch für die professionelle und geduldige Kursleitung von Siegfried Zellot und Frau Dr. Gerda Madl-Kren.Danach nahmen viele die Gelegenheit wahr nicht nur die interessanten und unterschiedlichen Werke zu bestaunen sondern auch ausführliche Gespräche mit den anwesenden Künstlern zu führen.Wer sich für Druck, Grafik und Collage interessiert, sollte die Gelegenheit wahrnehmen und an den Öffnungsterminen die Ausstellung besuchen.Fragen zum Thema werden dort gerne und ausführlich beantwortet - auch was 46.6107 N 14.0326 O für eine Bedeutung hat....Alles in allem ein gelungener Eröffnungsabend in angenehmer Atmosphäre mit interessanten Gesprächen und ansprechenden Ausstellungsstücken in der Gemeindegalerie Velden.Ein Besuch lohnt sich!Ausstellung noch bis 01.03. - geöffnet immer Freitag - Sonntag von 15-18Uhr