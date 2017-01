Maria Rain: Neue Kindergartenleiterin gefunden

31.01.2017, 18:00 Uhr

Nach personell "turbulenten Zeiten" im Maria Rainer Kindergarten gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die neue Kindergartenleiterin soll nach den Semesterferien ihren Dienst antreten.

MARIA RAIN (vp). Via Facebook nahm Maria Rains Bürgermeister Franz Ragger kürzlich Stellung zu schon länger andauernden Personalproblemen im Kindergarten. Im Vorfeld haben sich nämlich besorgte Eltern gemeldet. Sie befürchteten, dass ihre Kinder nicht optimal betreut werden.Ende 2015 ging die langjährige Kindergartenleiterin in Pension. Sie hat eine große Lücke hinterlassen. Die Probleme fingen an. "Nicht nur, dass eine Kindergartenpädagogin gekündigt hatte, beendete auch die neue Kindergartenleiterin ihren Dienst", so Bgm. Franz Ragger in dem Facebook-Beitrag. Anfang Jänner fing eine neue gruppenführende Pädagogin an, doch sie quittierte ihren Dienst bereits nach drei Tagen.

Dringende Verfügung

Dank an Mitarbeiterinnen

"Wir haben uns bemüht, die personelle Lücke rasch wieder zu schließen", so Ragger. Seit 17. Jänner arbeitet wieder eine Kindergartenpädagogin - vorerst vormittags - in Maria Rain. "In weiterer Folge wird sie voll für die Kinder da sein."Und auch eine neue Leiterin steht mittlerweile fest. Noch am Freitag traf sich der Gemeindevorstand zum Hearing. Man einigte sich einstimmig auf eine laut Ragger "sehr erfahrene Dame". "Sie werde ich mit dringender Verfügung einstellen", so Ragger. Sie stehe damit nach den Semesterferien im Dienst. "Wir sind jetzt endlich guter Dinge. Die neue Leiterin bringt die notwendige Erfahrung und Herzlichkeit für den Job mit. Sie wird sich mit Kindern, Eltern und Kolleginnen sicherlich gut verstehen."Dem Wunsch der Eltern nach einem Informationsabend wird man jetzt, da eine neue Leiterin gefunden wurde, sicher auch schnell nachkommen können. Ragger abschließend: "Mein Dank gilt den verbliebenen Mitarbeiterinnen, die in den letzten Monaten Enormes geleistet haben."