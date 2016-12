Pörtschachs Stiller Advent 2016: viertes Wochenende

Die ansässige Musikschule, der Finanzchor Villach und der Stadtchor Klagenfurt sind diesmal - neben vielen anderen Gästen - zu hören.

Hauptprogramm am vierten Adventwochenende: Freitag, 16. Dezember:

>> 16 Uhr: Adventkonzert mit der Musikschule Pörtschach-Moosburg.



Samstag, 17. Dezember:

>> 16 Uhr: Weihnachtslieder aus aller Welt mit Margot Loibnegger (Sopran), Waltraud Seifert (Alt), Andreas Kogler (Bariton), Oldo Lubich (Klavier) und Jakub Vyborny (Geige) auf der Adventbühne.

>> 17.30 Uhr: Stiller Advent mit dem Finanzchor Villach.



Sonntag, 18. Dezember:

>> 16 Uhr: Stiller Advent mit dem Stadtchor Klagenfurt.

>> 18 Uhr: 46. Adventsingen der Singgemeinschaft Pörtschach unter der Leitung von Adrian Holzer in der Katholischen Kirche. Motto: Weihnachts-Metamorphosen. Dabei: Mira Janesch (Harfe) und Julia-Sophie Holzer (Akkordeon). Szenische Gestaltung: Ilse Fraiss. Eintritt: freiwillige Spende (zugunsten der Hochwasseropfer von Afritz).

