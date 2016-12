Polizeireport Klagenfurt Land am Montag: Verkehrsunfall und schwerer Betrug

05.12.2016, 20:37 Uhr

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in Grafenstein und schwerer Betrug, der von der Polizei in Pörtschach bearbeitet wird, beschäftigten heute die Beamten.

GRAFENSTEIN, PÖRTSCHACH. Was war heute im Bezirk los? Am Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall bei der Kreuzung zwischen Grafensteiner Landesstraße (L 107) und Poggersdorfer Landesstraße (L 87). Der PKW einer 74-Jährigen und jener einer 37-jährigen Fahrerin krachten zusammen. Die 37-Jährige und zwei mitfahrende Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und die Rettung brachte sie ins Klinikum Klagenfurt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Schwerer Betrug

Heute wurde außerdem bekannt, dass ein unbekannter Täter zwischen 29. November und 5. Dezember bei diversen Versandhäusern Waren bestellt hat. Er schloss Verträge mit Zahlungsverbindlichkeiten ab, teilweise wurden die bereits vom Konto einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt abgebucht.Der Täter soll die Identität des Opfers verwendet haben, auch Unterschriften auf Lastschriften soll er gefälscht haben. Der Schaden soll mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei in Pörtschach ermittelt weiter.