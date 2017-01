Premiere der Faschingsgilde zu Moosburg

Moosburg: Schloss Moosburg |

Die Moosburger Narren unter Obmann Gerhard Striednig starten in ihr zweites Jahr.

Fixpunkte und Neuigkeiten

MOOSBURG. In ihrer zweiten Faschingssaison laden die noch jungen Moosburger Narren gleich zu sechs Sitzungen, darunter findet sich auch eine Familiensitzung (siehe unten). Premiere ist diesen, um. Einzigartig in der Faschingslandschaft, die Location: das Schloss Moosburg.Die Moosburger sind heuer "knackiger" und schärfer als bei ihren ersten Auftritten 2016, es ist also schon ein bisschen Routine eingekehrt. Freuen dürfen sich die Gäste auf Fixpunkte wie das Männerballett, die Dorfratschn, den Gebärdendolmetscher oder die "Zeit im Bild" ("Moo Moo Show"). Für letztere war die Gilde sogar mit der Kamera unterwegs, Stimmen-Imitationen fehlen bei der Show heuer natürlich auch nicht.Neu im Programm ist der erste Moosburger Faschingschor, die "Vögelitzer Spatzen". Für Lacher wird auch sicherlich die Ironman-Nummer sorgen. Und auch die Garde wurde für heuer aufgestockt!Da bleibt nur noch ein kräftiges "Moo Moo"!