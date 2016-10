Schwimmbagger in Feistritz ruiniert

02.10.2016, 08:51 Uhr

Mit Gewalt beschädigten Unbekannte einen Schwimmbagger. 10.000 Euro Schaden.

FEISTRITZ. Unbekannte Täter beschädigten zwischen 15. September und 1. Oktober einen Schwimmbagger, der an einem Baggerteich in Feistritz abgestellt war. Der Bagger gehört einem Unternehmen aus dem Bezirk Spittal. Mit Gewalt ruinierten die Unbekannten die Steuerkanzel, deren Bedienelemente und einen Schaltkasten am Ausleger sowie einen am Ausleger angebrachten Notschalter. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.