07.12.2016, 15:55 Uhr

Seilbahn zum Pyramidenkogel!

Wenn die Seilbahn kommt dann gute Nacht Pörtschach! Die negativen Aspekte sind schon ziemlich alle aufgezeigt worden s.o. Eine belebung durch die Seilbahn kann ich mir nicht vorstellen, um 23h wird in Pörtschach das Nachtleben beendet.

Gerade in letzter Zeit versucht man sanft Pörtschach aus dem Wachkoma zu holen. Wobei es noch sehr viele möglichkeiten zur Tourismusverstärkung gebe.

Wo sind die Zeiten als Pörtschach die Nr.1 war. Inzwischen sind einige Jahrzehnte vergangen und vom Selbstläufer-Tourismus ist nichts mehr vorhanden. Und so Großprojekte zerstören mehr als sie bringen, aber ein Denkmal sind sie allemal.

