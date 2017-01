Shoppen ist ganz schön anstrengend!

08.01.2017, 20:15 Uhr

Mama macht's!

Nachdem der Sohnemann bereits 13 Jahre alt ist, hat er beschlossen, dass es nun Zeit ist, ohne Elternteil eine Shoppingtour zu machen. Gesagt! Getan! Nach einem kurzen Briefing, bezüglich was gekauft werden darf und was nicht, macht er sich gemeinsam mit einem Freund voller Euphorie auf den Weg. Das Resultat: bereits nach zwei Stunden sind die Burschen vollkommen erschöpft und die Ausbeute ist auch eher mau - eine lange Hose und ein T-Shirt in den Farben tarngrün - ich bin begeistert!