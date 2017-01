Soloabend von Simon Stadler fürs Haus der Begegnung

Heuer wird für das Haus der Begegnung in Maria Saal ein Lift errichtet, um für Barrierefreiheit zu sorgen. Benefizveranstaltungen wie diese helfen bei der Finanzierung.

MARIA SAAL. Der talentierte Maria Saaler Musiker Simon Stadler singt und interpretiert an diesem Soloabend Songs von Udo Jürgens. Das Benefizkonzert "Ich bin dafür" soll bei der Errichtung des benötigten Liftes für das Haus der Begegnung helfen.Das Konzert findet am, um(Einlass) im Haus der Begegnung statt.gibt es im Vorverkauf in der Trafik Kohlweg (04223/22 66), in der Raiba Maria Saal und bei Richard Brachmaier (0664/45 43 903).