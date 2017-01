Wie bitte kann ein kahles Zimmer fetzig sein?

31.01.2017, 07:00 Uhr

Mama macht's!

Mein Großer hat beschlossen, dass er nun endgültig alt genug ist, um so ein richtig fetziges Jugendzimmer zu bekommen. Vor allem sein altes Bett aus Kiefernholz ist ihm ein Dorn im Auge und deshalb muss es besser heut als morgen raus. Also wird sein Reich schon mal leergeräumt um es eben so richtig fetzig zu gestalten. Doch anscheinend haben wir eine vollkommen andere Auffassung was das Wort fetzig bedeutet, denn kaum steht sein Traumbett im ansonsten kahlen Zimmer, ist das Kind rundum glücklich. Ich weniger!