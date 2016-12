Wilde Mädchenkreis

Im Wald und durch die Wiesen streifen, Pflanzen entdecken, kennenlernen, kosten und verarbeiten

Urhandwerklich mit der Natur in Verbindung treten, Graskörbe nähen, Seile drehen, Holzhandwerk, was uns einfällt und dabei in Gemeinschaft den Jahreskreis erleben.

Tolle Spiele spielen, Geschichten lauschen, wilden Tieren auf der Spur sein, den Vögeln lauschen und ihre Sprache verstehen lernen.

Der Mondin beim Wachsen und Schwinden zusehen und den eigenen Zyklus erfahren, sich beim Wachsen kennenlernen und Fähigkeiten erkennen.Du möchtest ganz frei du selbst sein dürfen und dabei Spaß und Freude in einer vertrauten Gemeinschaft haben? Möchtest du kennen lernen, was es bedeutet, ein wildes Mädchen zu Hause in der Natur zu sein?Das und noch viel mehr werden wir immer samstags einmal im Monat einen ganzen Tag lang gemeinsam spüren, riechen, schmecken, sehen... dürfen.Genaue Infos unter: https://www.spielraumnatur.at/angebot/wilde-m%C3%A...