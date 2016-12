Zum Geburtstag andere beschenkt

26.12.2016, 10:07 Uhr

Josef Riepan sammelte zu seinem 70er für den guten Zweck.

Ein Sparbuch mit 2.000 Euro übergab der ehemalige Maria Rainer Vizebürgermeister Josef Riepan kürzlich an den kleinen Jakob, der am Apert-Syndrom leidet. Das Geld wurde bei der 70er-Geburtstagsfeier von Riepan gesammelt. "Wenn man selbst gesund ist, das Glück hat, gesunde Kinder und Enkeln zu haben, mit denen man seinen 70er feiern darf, dann hat man keine weiteren Wünsche. Deshalb habe ich mir von meinen Freunden und Bekannten, die eingeladen waren, Unterstützung für Jakob gewünscht. Es freut mich, das Alle so großzügig waren und unsere Spendenbox ziemlich voll wurde", sagt Riepan. Zu sehen, wie viel Freude man da bereitet und welch lieber und aufgeweckter Kerl Jakob sei, wäre sein schönstes Geburtstagsgeschenk gewesen, so Riepan.