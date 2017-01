Zwei Männer konnten brennenden Hubstapler löschen

23.01.2017, 15:30 Uhr

Mit Schnee und einen Feuerlöscher konnten ein 27-jähriger Ferlacher und sein Mitarbeiter das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

FERLACH. Da staunte ein 27-jähriger Geschäftsmann aus Ferlach sicher nicht schlecht: Als er in eine unversperrt Garage ging, um einen Hubstapler in Betrieb zu nehmen, stand dieser in Flammen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Mit Feuerlöscher und Schnee "bewaffnet", machte sich der Mann an die Brandbekämpfung. Ein Mitarbeiter kam dazu, die beiden konnten den Hubstapler mit einem Zuggerät aus der Garage ziehen und den Brand löschen. Der Gesamtschaden macht mehrere zehntausend Euro aus.Eigentlich wollte der Ferlacher mit dem Hubstapler Streusalz bei seinen Einsatzfahrzeugen nachfüllen. Schon am Garagentor bemerkte er die Rauchschwaden.