Tipps in Fantasy Football 2017 Succeed

Sie könnten der Geschmack der Fußball-Saison. Ihre Träume der berühmtesten Fußball-Manager in der Geschichte sein könnte eine virtuelle Realität verwandeln. Aber nur, wenn Sie bereit sind, zu gewinnen. Im Folgenden sind einige Tipps, die Sie in die spannende Welt der Fantasy-Football-Erfolg zu verhelfen.

Verstehen Sie das Scoring-SystemDie Regeln für die Fantasy-Football-2017 ändern sich nicht. Dies gilt für das Scoring-System. Die Art und Weise die Wertung geschieht unterscheidet von Ligen. Spieler sind durch dieses Bewertungssystems bewertet. Zum Beispiel kann eine Liga mehr Bedeutung auf die Fänge legen. Wenn Ihr Team mehr Fänge getätigt hat, als die yardages ausführen, können Sie immer noch Punkte zu gewinnen. Sobald Sie das Scoring-System zu verstehen, wissen Sie, wie wenn in einer Liga zu spielen. Sie verstehen, was Noten höher und was weniger Noten. Und Sie spielen entsprechend.Studieren Sie die SpielerNicht nur die Spieler studieren, während sie zu entwerfen. jede Woche Bewertung ihrer Leistung. Verstehen Sie, was Sie mit Ihrem Team passiert, und die anderen Teams in der Fantasy-Football 2017 Wettbewerb teilnehmen. die vergangene Performance der Spieler Überprüfung kann bei der Formulierung von Strategien für die Playoffs hilfreich sein.Die Verletzung Hintergrund der Spieler zu kennen, ist wichtig. Sie wollen nicht, Spieler zu finden, die an der Tropfen einen Hut verletzt werden. Sie wollen fit und fein Spieler, die die yardages laufen kann und die Fänge fangen. Sie können Rookies zu ansaugen. Sie sind nicht getesteten Spieler. Sie können ihnen eine Chance geben, das Überraschungsmoment zu liefern.AbfassungDies ist wahrscheinlich der wichtigste Prozess in der Fantasy-Football 2017 Team Auswahlprozess. Sie können Ihre Augen auf bestimmte Spieler haben. Aber denken Sie daran, dass es andere konkurrierende auch Teams. Sie wollen die besten Spieler zu. Und sie sind bereit, viel bekommen, sie zu verbringen.So ist der Schlüssel, geduldig zu sein. Sie nicht Ihre Geduld verlieren, wenn ein anderes Team Ihre Lieblingsspieler holt. Geben Sie Ihr Bestes und lassen Sie den Rest, wie die Ereignisse entfalten.Sie niemals Ihre Strategie offen zu legen. Das ist vergleichbar mit dem Töten, sich mit dem eigenen Schwert. Rival Teams sind immer auf der Suche für Competitive Intelligence. Und Sie solche Informationen geben frei es ihnen leicht machen. Auch wenn 2017 Fantasy-Football ein virtuelles Spiel ist, muss man ernst sein. Da dieses Spiel wird mit größter Professionalität gespielt.Haben die Analyse auf Ihre RivalenSie werden auf dem rivalisierenden Teams Schwächen und Stärken zu lernen. Führen Sie eine SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) Analyse, um festzustellen, wie Sie dieses Angebot nutzen können. Führen Sie auch eine SWOT-Analyse in Ihrem Team.Seien Sie besonnen und zu artikulieren. Sie nicht, Ihre Kreativität zu verlieren, wenn sie in äußerst wettbewerbsfähigen Spielen. Es gibt viele Leute da draußen, die wirklich Fantasy-Football-2017 gut spielen können. Danke für Lesen