Tolle Leistungen der Grafensteiner Schützen

23.01.2017, 17:00 Uhr

Für heuer hat sich der Schützenverein Grafenstein wieder einige Titel - von der Bezirks- bis zur nationalen Ebene - vorgenommen.

GRAFENSTEIN (vp). Der Nachwuchs steht beim Grafensteiner Schützenverein im Mittelpunkt und da verbucht man jedes Jahr gute Leistungen. Aktuell stellen die Grafensteiner drei Landesmeister - Markus Fuiko (allgemeinde Klasse), Lukas Tischler (Jugend I) und Stefanie Hilberer (Junioren). Bei den letzten Staatsmeisterschaften waren von 14 Kärntner Vertretern gleich sieben aus Grafenstein mit dabei. Nadine Preitenegger schaffte einen tollen vierten Platz in der Luftgewehr-Klasse "Jugend I".

Konzentration gefragt

Ziel: einige Titel

Herzblut der Funktionäre

Der Schützenverein zählt etwa 50 Mitglieder, davon rund 20 aktive Schützen. Trainiert wird jeden Freitag um 18 Uhr im Keller der ehemaligen Raiffeisenbank. Wer das Luftgewehr-Schießen noch nie ausprobiert hat, dem sei gesagt: Es ist richtig anstrengend und gefragt ist eine ordentliche Menge Konzentration. "Man muss abschalten können. Wir hatten schon Jugendliche, die aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule Probleme hatten. Durch das Training haben sich auch die schulischen Leistungen verbessert", so Jugendbetreuer Andreas Tischler.Ziel ist ja, die Zehn zu treffen. Bei der internen Grafensteiner Meisterschaft gibt es für zehn Zehner in einer Serie einen Toast. Um immer bessere Leistungen zu bringen, spornen sich die Jugendlichen gegenseitig an.Für heuer hat man sich wieder einiges vorgenommen: "Wir arbeiten auf einige Bezirks- und Landesmeistertitel hin. Mit mindestens sechs Leuten wollen wir auch wieder zu den Staatsmeisterschaften fahren", gibt Tischler die Marschrichtung vor.Der Sport selbst ist mit hohen Kosten für die Ausrüstung verbunden. Die Gewehre werden vom Verein bereitgestellt. Tischler: "Das können wir uns nur leisten, weil unsere Funktionäre viel Herzblut hineinstecken. Finanziert wird es auch durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoren. Die Marktgemeinde Grafenstein unterstützt den Verein großartig und stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung."Interessierte können jederzeit zum Schnuppertraining freitags um 18 Uhr vorbeikommen.